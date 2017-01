MICHEL SARDOU A LOUHANS LE 14 JUILLET

Michel SARDOU repart en tournée en 2017, accompagné d’un orchestre symphonique, plus de 30 musiciens sur scène ! Il sera sur la scène du stade de Bram à Louhans vendredi 14 juillet 2017.



– Magasin Leclerc à Louhans



– Super U Bletterans, Saint-Amour et Saint-Germain-du-Bois et Hyper U Montmorot

– Maison de la Presse à Louhans (places à 80 euros sur pelouse)

– Offices de tourisme de Lons, Louhans et Chalon-sur-Saône

– Le News à Saint-Germain-du-Plain

– Radio Bresse à Branges (à partir de début janvier)

