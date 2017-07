FETE DE L’AOC VOLAILLE DE BRESSE

Grande fête organisée par Radio Bresse, le Kiwanis, le Rotary, le CIVB, l’Office de Tourisme et la Ville de Louhans-Châteaurenaud.

Plateau repas – 18 € – servi à partir de 19h le vendredi 28 juillet 2017

Mise en bouche avec les AOP 71

Poulet de Bresse rôti

Flan de courgette

Faisselle la Bressane

Corniotte

Pain individuel

Sur place, vente de vins, bière, eau et cafés.

Repas animé par Entre Jazz et bossa en 1ère partie et Alive Orchestra en 2ème partie.

Point de vente billetterie des repas : Office de Tourisme, magasin Tricot Folie, magasin Impulsion et la Maison de la Presse.

De nombreuses animations pour les 60 ans de l’AOC et les 10 ans de la fête !

Cuisson des volailles dès 14h au feu de bois et selon un système très original mis au point par l’éleveur Monsieur Chatard.

Démonstrations de vols des rapaces de Davy Lacroix (animation Elan Gagnant)

Visite « sur les pas des spécialités du terroir » à 15h, départ devant l’OT – 3€ (animation Office de Tourisme)

A partir de 16h, déambulations de la Confrérie des Poulardiers et de l’Ambassade du Charolais et démonstrations de danse par la Veurdée avec les pays Bulgarie, Galice et France.

A partir de 16h, salle de la Grenette, jeux, animations gratuites et exposition (animations CIVB)

• Ateliers du goût : sensibilisation et apprentissage à la dégustation autour des AOP 71 pour petits et grands ! *

• Casino des arômes : jeux autour des produits Bourgogne Franche-Comté

• Table gourmande du GPPR : présentation de tous les produits Bourgogne Franche Comté

• Fabrication de beurre à l’ancienne, démonstration de roulage

• Visite d’élevage (à 16h30) *

*Inscription gratuite auprès de l’Office de Tourisme au 03 85 75 05 02.

Merci à nos partenaires : le département de Saône-et-Loire, les Transports Prudent, le Crédit Agricole, la confrérie des Poulardiers, l’école Bresse Karaté de Louhans, l’Elan Gagnant, les AOP 71,

