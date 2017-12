CALOGERO A LOUHANS LE 13 JUILLET 2018

Vendredi 13 juillet 2018 au stade de Bram de Louhans.

Liste des points de vente.

Les places seront à vendre à partir de vendredi 22 décembre : permanence dès 8 h 30 à la crèche Hola Kids à Branges, jusqu’à 16 h et samedi 23 de 7 h à 14 h.

Où trouver les places :

– Branges : Hola Kids et Radio Bresse (03 85 75 33 33)

– Louhans : Magasin Leclerc, Agence de voyages Traces et découverte, Office de tourisme de Louhans(03 85 75 05 02, avec commission).

– Magasins U à St-Amour, St-Germain-du-Bois et Bletterans et Hyper U à Montmorot.

– Offices de tourisme de Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier (avec commission)

Tarifs :

– Debout en placement libre : 39 euros

– Assis et numérotées : Carré Or : 80 et catégorie 1 : 70 euros.

