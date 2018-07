NOLWEN LEROY – JULIEN CLERC LOUHANS 14 JUILLET

Places à vendre dès ce vendredi 15 décembre, pour le concert de Nolwenn Leroy et Julien Clerc, samedi 14 juillet.

Enocre une fois, les organisateurs ont souhaité favoriser le réseau de points de vente partenaires.

Liste des points de vente :

– Branges : Hola Kids , Radio Bresse

– Louhans : Magasin Leclerc, Agence de voyages Traces et découverte, Office de tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne (avec commission)

– St-Germain-du-Bois : Magasin Super U

– ST-Germain-du-Plain : tabac presse Le News

– Montmorot : magasin Hyper U

– Bletterans : magasin Super U

– St Amour : magasin Super U

Lons-le-Saunier : office de tourisme (avec commission)

Chalon-sur-Saône : office de tourisme (avec commission)

Et sur internet : réseau Fnac.

Permanence à la crèche Hola-Kids dès 8 h 30 ce vendredi 15 et samedi de 8 h 30 à 14 h.



Tarifs :

Carré Or : 90 euros

Catégorie 1 : 80 euros

Catégorie 2 : 65 euros.

Plus d’infos sur la page Facebook des Nuits Bressanes

