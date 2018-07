FETE DE L’AOC VOLAILLE DE BRESSE

Fête de l’AOC Volaille de Bresse – vendredi 27 juillet 2018

Les associations Radio Bresse, Rotary et Kiwanis, en partenariat avec la Ville, vous donnent rendez-vous sous les Arcades pour célébrer la volaille de Bresse dès 14h avec de nombreuses animations et pour clore la journée le traditionnel repas dansant sur les pavés !

14h : cuisson des volailles place du Gal de Gaulle, visite «Sur les pas des spécialités du terroir» par l’Office de Tourisme – animation gratuite *

15h30 – 17h : ateliers du goût par le CIVB et Les Saisons de l’Assiette, tout public, cour du théâtre (animation gratuite).

17h – 18h : visite d’élevage. Animation gratuite *.

17h – 18h30 : animation ludique par la Confrérie des Poulardiers, le Comité de promotion des produits régionaux et la Commanderie des nobles vins du Jura et du Comté. Place du Gal de Gaulle, animation gratuite.

18h – 19h : dédicace du nouvel ouvrage des Ain’Pertinentes, à la Librairie Forum.

19h : repas en musique avec Silver 80. 1ère partie apéritive puis 2ème partie dansante.

Plateau repas – 18 € / Service de 19h à 22h

Menu : mise en bouche avec les AOP 71 / poulet de Bresse rôti et tatin de tomates / faisselle la Bressane / corniotte / pain individuel.

Boissons non comprises : vins, bières, eau, café vendus sur place.

Points de vente billetterie : office de Tourisme du pays de la Bresse bourguignonne, magasin Tricot Folie, magasin Impulsion, la Maison de la Presse. * Inscription à l’Office de Tourisme au 03 85 75 05 02

Toutes les actualités