LES NUITS BRESSANES 2019

Vous cherchez des places pour les concerts ?

Il en reste.

Vous pouvez en trouver :

– dans les points de vente partenaires :

À Louhans : au Magasin Leclerc et à la Maison de la Presse

À Branges : à la crèche Holà-Kids (Tel. : 03 85 75 50 08).

– Par internet sur les réseaux Fnac et Ticket net

– Sur le site : www.lesnuitsbressanes.fr

– Les 12 et 13 juillet : vente aux guichets du stade de Bram à Louhans, dès 9 heures. Attention : Paiement par carte bancaire et espèces exclusivement ces deux jours-là. Pas de chèque.