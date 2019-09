GAGNEZ VOS PLACES – FOIRE DE CHALON

85ème édition de la FOIRE DU GRAND CHALON

Du Vendredi 27 septembre au Dimanche 6 octobre 2019

PRESENTATION

GAMING ZONE de plus de 300 m² ouverte tous les jours pour tous les âges : RETRO GAMING, HEARTHSTONE CAFE, TOURNOIS , MARIO KART, JUST DANCE, RACING SIMULATION, CASQUE REALITE VIRTUELLE ;

CONCERTS avec PISTE DE DANSE : Un soir Un concert Un style !

Venez dîner, écouter et danser à la Foire !

DECOUVRIR des entreprises de différents secteurs : allant de la gastronomie à l’habitat, de l’automobile à l’ameublement, de la mode et beauté à l’artisanat du monde, en passant par l’espace des « artisans créateurs » de Saône et Loire et de Mode in Bourgogne , sans oublier les 8 restaurants à thème.

150 exposants seront présents sur 10 000 m², intérieur et extérieur.

Pendant ces 10 jours, les 32 000 visiteurs attendus iront à la rencontre des professionnels, et passeront un moment convivial, profitant des diverses animations quotidiennes : musique en déambulation, Initiation monocycles, piste de motos et quads, exposition avicole , découverte des Champignons, rencontre avec le Club Alpin de Chalon , brocante Geek, rendez-vous du Vintage, manège…

Vendredi 27 Septembre

OUVERTURE DE LA FOIRE 10h00

11h 45 : INAUGURATION de la FOIRE

En journée Extérieur – parvis

MANEGE enfants de 3 à 6 ans

EXPOSITION AVICOLE : Trois associations S’associent :

– L’Association Aviculture et Ornithologie (présentation de concours de volailles, pigeons, oiseaux de parc, lapins…)

– L’oiseau Chalonnais (avec leurs oiseaux aux multiples gazouillis)

– Société des Sciences Naturelles (découvrir quelques spécimens de champignons)

Hall 1 « Parc Expo »

Nicéphore Cité : démonstrations et présentations de la Cité de l’Ingénierie numérique et du FabLab

Hall 2 « Paul Alexandre » –

MODE IN BOURGOGNE: Les spécialistes de l’univers du textile de Saône et Loire : Manufacture de Bonneterie Perrin, Ateliers Chemises Gauthier et Parapluie Neyrat –

Club Alpin Chalon DE CHALON: Exposition photographique et découverte du club

GAMING ZONE : 300 m² d’espace de jeux : Rétro Gaming, Hearthstone café, Racing simulation, Réalité Virtuelle

HALL 3 « Gilbert Monvoisin »

JEUX SUR GRAND ECRAN

10 h – Casque réalité virtuelle « Beat Saber »

14 h – Switch « 1-2 switch

17h – Tournoi « FIFA 19 »

SUR SCENE

21 h – 85ème Foire du Grand Chalon: Soirée DJ Antoine Larsen et Nics

Côté pratique

HORAIRES

Foire commerciale : 150 exposant

Ouverture tous les jours de 10h00 à 20h

Nocturnes commerciales jusqu’à 21h30 (28/09- 4 et 5/10)

 Espace Restauration « Gilbert Monvoisin »

Ouverture tous les jours de 10h00 à Minuit

8 RESTAURANTS à thème – Stands gastronomiques – Bar – Vins – Champagne

TARIFS

 Plein tarif : 4 €

 Tarif nocturnes commerciales de 19h à 21h30 : 2 €

 Gratuit : Tous les jours de 12h00 à 13h30 et après 19h

(Sauf nocturnes commerciales)

Enfant de moins de 16 ans accompagné

Mardi 1er octobre pour les plus de 60 ans

Jeudi 3 octobre pour les femmes

GARDERIE : les 2 week-ends en après-midi avec «Kangourou Kids»

ADRESSE PARC DES EXPOSITIONS – 1 rue d’Amsterdam

Tel 03 85 46 37 27

Site internet www.foire-chalonsursaone.fr

PARKING Le Colisée & La Maison des Vins

TRANSPORT Ligne de bus N° 6 (arrêt Léon Blum)

Navette gratuite « le POUCE »

