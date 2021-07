A LA RENTRÉE SUR RADIO BRESSE !

Les deux associations « RADIO Bresse » et « UFC-Que Choisir de Saône et Loire » sont convenues d’un partenariat dans lequel l’UFC Que Choisir de Saône-et-Loire apportera du contenu sur des sujets et informations des domaines de la consommation et de la santé, voire de l’environnement et RADIO Bresse assurera la diffusion sur son antenne.

UFC Que choisir Saône et Loire

Toutes les actualités