FESTIVAL TOUS DANS LA RUE

Seconde édition du festival, réalisée en partenariat avec la compagnie Pièces et main d’oeuvre et l’Elan Gagnant.

7 spectacles drôles, impertinents seront à découvrir gratuitement tout au long de la journée (et une surprise artistique en matinée!), accompagnée de la Grande Braderie des commerçants !

En soirée, exposition d’artistes et d’artisans et les concerts de Pop’Arcades à partir de 19h.

9h-19h – Grande Rue

Grande Braderie des commerçants

11h et 15h30 – Cour du théâtre

Spectacle Le chant du caillou / Cie Les Totors

14h30 et 17h30 – Esplanade de la Libération

Spectacle Sept à vous / Cie Flex Impact

16h15 – Cour école Jean Vial

Spectacle L’Effet Barnum / Cie Pièces et main d’oeuvre

15h et 18h30 – Centre-ville

Spectacle Block Party / Radio Kaizmann

A partir de 19h – Grande Rue

Soirée Pop’Arcades avec concerts et exposition d’artistes et d’artisans.

