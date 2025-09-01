|ASSOCIATIONS PARTENAIRES
LOTO RADIOPHONIQUE – 15 NOVEMBRE 2025
|BRANGES FEMINA
|Branges
|06 41 91 39 82
|CLUB DE L’AMITIE BRENNAUDE
|Brienne
|07 86 44 76 51
|SPORTING CLUB CHATEAURENAUD
|Chateaurenaud
|06 84 18 08 41
|LES CROCOS RIGOLOS
|Cousance
|06 98 92 98 63
|SOU DES ECOLES
|Cuiseaux
|07 86 22 04 24
|CROC NOTES Ecole de musique
|Cuisery
|06 31 19 04 61
|CLUB DES AMIS REUNIS
|Frangy en Bresse
|06 83 05 92 20
|FOYER RURAL DE JUIF
|Juif
|06 42 79 80 56
|SOCIETE DE CHASSE JUIF
|Juif
|06 03 60 37 04
|CLUB LOISYTAIS
|Loisy
|03 85 59 14 38
|ADMR LOUHANS
|Louhans
|06 10 59 23 83
|BASKET CLUB LOUHANS
|Louhans
|06 81 53 15 16
|DONNEURS DE SANG LOUHANS
|Louhans
|06 83 55 19 77
|ETOILE LOUHANNAISE
|Louhans
|06 30 37 27 45
|LES LOUH’ANS BRESSE
|Louhans
|06 43 62 16 81
|COMITE DES FETES
|Montjay
|03 85 22 33 65
|APE Montpont Chapelle Naude
|Montpont en B / Chapelle Naude
|06 48 86 36 68
|DONNEURS DE SANG MONTRET
|Montret
|06 70 26 26 13
|ADMR PIERRE DE BRESSE
|Pierre de Bresse
|03 85 72 80 68
|DE L’EFFORT AU PLAISIR
|Rancy
|07 68 33 96 30
|AS SAGY
|Sagy
|06 24 38 28 15
|LYRE BRESSANE
|Sagy
|06 79 72 72 53
|SAILLEN’ARTS
|Saillenard
|06 07 08 88 31
|ARCHERS LOUHANNAIS
|Saillenard / Louhans
|06 81 58 74 10
|POMPIERS SAVIGNY REVT
|Savigny en Revermont
|06 83 47 44 67
|CANTINE SCOLAIRE SERLEY
|Serley
|06 12 18 84 09
|APE SIMARD
|Simard
|06 26 58 00 84
|JEUNESSE SPORTIVE SIMARD
|Simard
|07 50 46 35 45
|AS SORNAY
|Sornay
|06 83 01 25 18
|ATELIER CHOREGRAPHIQUE
|St Germain du Bois
|06 13 65 47 23
|LES ETOILES DE LA SEILLE
|St Usuge
|06 71 14 32 65
|MOTOR RACING TEAM
|St Usuge
|06 24 10 72 75
|THUREY EN FETE
|Thurey
|06 08 17 56 36