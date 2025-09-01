Radio Bresse
Radio Bresse : Première radio locale au service de sa région

Actualités

LOTO RADIOPHONIQUE 15 NOVEMBRE 2025

 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
LOTO RADIOPHONIQUE – 15 NOVEMBRE 2025
BRANGES FEMINA Branges 06 41 91 39 82
CLUB DE L’AMITIE BRENNAUDE Brienne 07 86 44 76 51
SPORTING CLUB CHATEAURENAUD Chateaurenaud 06 84 18 08 41
LES CROCOS RIGOLOS Cousance 06 98 92 98 63
SOU DES ECOLES Cuiseaux 07 86 22 04 24
CROC NOTES Ecole de musique Cuisery 06 31 19 04 61
CLUB DES AMIS REUNIS Frangy en Bresse 06 83 05 92 20
FOYER RURAL DE JUIF Juif 06 42 79 80 56
SOCIETE DE CHASSE JUIF Juif 06 03 60 37 04
CLUB LOISYTAIS Loisy 03 85 59 14 38
ADMR LOUHANS Louhans 06 10 59 23 83
BASKET CLUB LOUHANS Louhans 06 81 53 15 16
DONNEURS DE SANG LOUHANS Louhans 06 83 55 19 77
ETOILE LOUHANNAISE Louhans 06 30 37 27 45
LES LOUH’ANS BRESSE Louhans 06 43 62 16 81
COMITE DES FETES Montjay 03 85 22 33 65
APE Montpont Chapelle Naude Montpont en B / Chapelle Naude 06 48 86 36 68
DONNEURS DE SANG MONTRET Montret 06 70 26 26 13
ADMR PIERRE DE BRESSE Pierre de Bresse 03 85 72 80 68
DE L’EFFORT AU PLAISIR Rancy 07 68 33 96 30
AS SAGY Sagy 06 24 38 28 15
LYRE BRESSANE Sagy 06 79 72 72 53
SAILLEN’ARTS Saillenard 06 07 08 88 31
ARCHERS LOUHANNAIS Saillenard / Louhans 06 81 58 74 10
POMPIERS SAVIGNY REVT Savigny en Revermont 06 83 47 44 67
CANTINE SCOLAIRE SERLEY Serley 06 12 18 84 09
APE SIMARD Simard 06 26 58 00 84
JEUNESSE SPORTIVE SIMARD Simard 07 50 46 35 45
AS SORNAY Sornay 06 83 01 25 18
ATELIER CHOREGRAPHIQUE St Germain du Bois 06 13 65 47 23
LES ETOILES DE LA SEILLE St Usuge 06 71 14 32 65
MOTOR RACING TEAM St Usuge 06 24 10 72 75
THUREY EN FETE Thurey 06 08 17 56 36

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les actualités