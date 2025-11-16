GAGNANTS LOTO RADIOPHONIQUE 15 NOVEMBRE 2025

Partie de chauffe 1

A : Pasquier Josette – Sporting club Chateaurenaud

B : Jarno Cindy – Thurey en fête

C : GENIAUT René– Foyer rural Juif

Partie de chauffe 2

A : Corpet Séverine – APE Montpont

B : CS Chateaurenaud

C : Dorier Karine – ADMR Louhans

Partie 1

BA 100 € Le Comptoir de la Voie Verte : De Carvalho Gaëlle – Etoiles de la Seille

BA 80 € Boucherie Grapin Branges : Narcy Véronique – Don du sang Montret

BA 50 € Plateau apéritif Aymeric GAMBEY : Nicolas Corinne – Sporting Club Chateaurenaud

Partie 2

BA 150 € Promeuble Louhans : Perot Franck – CS Chateaurenaud

BA 75 € T’es ou Café Louhans : Gaudillère Chantal – Chasse Juif

BA 50 € Proxy Branges : Ravel-Chapuis Faustine – Basket Club

Partie 3

BA 50 € Parfumerie Beauty Success Louhans : Gauthier Ludovic – Etoiles de la Seille

BA 100 € Art Floral Louhans : Desgranges Laurence – Comité des fêtes de Montjay

BA 75 € Dépôt 71 Louhans : Van Tol Inès – Club Amitié Brennaud

Partie 4

BA 100 € Elan Gagnant : Comparet Christiane – Foyer rural Juif

BA 75 € Elan Gagnant : Nicot Laurie – APE Montpont en Bresse

BA 50 € Elan Gagnant : Bourcier Philippe – Archers du louhannais

Partie 5

BA 120 € Bijouterie Rosset : Lévêque Marceline – Foyer rural Juif

BA 100 € La Chipotte jouets Louhans : Bêche Corinne – Foyer rural Juif

BA 50 € Part des Anges : Sonia Gauthier – Sporting Club de Châteaurenaud : Vauthey Virginie – Motor Racing St Usuge

Partie 6

BA 120 € Spa Eaux Loft : Bourlionne Delphine – Foyer rural Juif

BA 100 € Beauty Success : Guillot Manon – CS Chateaurenaud

BA 75 € Cinéma Mégarama : Billy Anne Marie – Club Loisytais

Partie 7

BA 150 € Chaudronnerie du Roy Louhans : Bey Bernadette – Foyer rural Juif

BA 120 € Ets Borel St Usuge : Desfêtes Nicolas – Foyer rural Juif

BA 100 € Briz Net Auto Louhans : Michaudet Gérard – Basket Louhans

Partie 8

BA 100 € : Meunier Claude – CS Chateaurenaud

2 places Nuits jurassiennes pour Anne Roumanoff : Theveniaux Julien – Radio Bresse

BA 50 € Tacos Gourmet Louhans : Lenglet Bernadette -Etoiles de la Seille

Partie 9

BA 100 € MDA Louhans : Huichard Patricia – Archers louhannais

BA 80 € Sports Experts Louhans : Dard Charline – Atelier chorégraphique de St Germain du Bois

BA 50 € Arcad’Fraicheur Louhans : Nicolas Maryline – Etoiles de la Seille

Partie 10

Carte carburant 200 € : Guichard André – Saillen’arts

Carte carburant 150 € : Gutter Johanna – Sou des écoles Cuiseaux

Carte carburant 100 € : Mugnari Alain – Saillen’arts

Partie 11

Chapon de Bresse : Delorme Julie – Motor Racing St Usuge

Poularde de Bresse : Mathy Bénédicte – Chasse Juif

Poulet de Bresse : Coulon Nathalie – Motor Racing St Usuge

Partie 12

BA 100 € Villaverde Louhans: Danjean Frédéric – Etoiles de la Seille

BA 75 € Bricomarché Louhans : Dubois Annie – Archers louhannais

BA 40 € Barber Louhans : Goga Mouka – CS Chateaurenaud

Partie 13

BA 150 € Bresse Informatique Louhans : Girardot Aude – De l’effort au plaisir – Rancy

BA 75 € Forum Louhans : Jacob Josselin – Basket Louhans

Abonnement 6 mois à l’Indépendant : Vandroux Franck – Club de l’amitié Brennaud

Partie 14

2 entrées au Zénith de Dijon pour Génération Céline : Bopudier Charline – Pompiers Savigny Revt

Forfait 100 € 1055 Lons : Marmont Vincent – Pompiers Savigny en Revt

4 entrées VIP Club Basket Elan Chalon : Moureau Christian – Radio Bresse

Partie 15

BA 150 € Elan Gagnant : Anakin Syram – Sou des écoles Cuiseaux

BA 75 € Elan Gagnant : Doucet Françoise – Comité des fêtes de Montjay

BA 50 € Elan Gagnant : Bruvier Elise – Radio Bresse

Partie 16

Voiture Fiat Panda : Quillon Marie-Laure – Chasse Juif

BA 250 € Domaine de Rymska : Roueff Jean-Claude – AS Sagy

2 entrées avec repas Cabaret Kirrwiller : Pasquier Jean François – Radio Bresse

Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine !

