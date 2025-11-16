GAGNANTS LOTO RADIOPHONIQUE 15 NOVEMBRE 2025

GAGNANTS LOTO RADIOPHONIQUE 2025
Partie de chauffe 1
A : Pasquier Josette – Sporting club Chateaurenaud
B : Jarno Cindy – Thurey en fête
C : GENIAUT René– Foyer rural Juif
Partie de chauffe 2
A : Corpet Séverine – APE Montpont
B : CS Chateaurenaud
C : Dorier Karine – ADMR Louhans
Partie 1
BA 100 € Le Comptoir de la Voie Verte : De Carvalho Gaëlle – Etoiles de la Seille
BA 80 € Boucherie Grapin Branges : Narcy Véronique – Don du sang Montret
BA 50 € Plateau apéritif Aymeric GAMBEY : Nicolas Corinne – Sporting Club Chateaurenaud
Partie 2
BA 150 € Promeuble Louhans : Perot Franck – CS Chateaurenaud
BA 75 € T’es ou Café Louhans : Gaudillère Chantal – Chasse Juif
BA 50 € Proxy Branges : Ravel-Chapuis Faustine – Basket Club
Partie 3
BA 50 € Parfumerie Beauty Success Louhans : Gauthier Ludovic – Etoiles de la Seille
BA 100 € Art Floral Louhans : Desgranges Laurence – Comité des fêtes de Montjay
BA 75 € Dépôt 71 Louhans : Van Tol Inès – Club Amitié Brennaud
Partie 4
BA 100 € Elan Gagnant : Comparet Christiane – Foyer rural Juif
BA 75 € Elan Gagnant : Nicot Laurie – APE Montpont en Bresse
BA 50 € Elan Gagnant : Bourcier Philippe – Archers du louhannais
Partie 5
BA 120 € Bijouterie Rosset : Lévêque Marceline – Foyer rural Juif
BA 100 € La Chipotte jouets Louhans : Bêche Corinne – Foyer rural Juif
BA 50 € Part des Anges : Sonia Gauthier – Sporting Club de Châteaurenaud : Vauthey Virginie – Motor Racing St Usuge
Partie 6
BA 120 € Spa Eaux Loft : Bourlionne Delphine – Foyer rural Juif
BA 100 € Beauty Success : Guillot Manon – CS Chateaurenaud
BA 75 € Cinéma Mégarama : Billy Anne Marie – Club Loisytais
Partie 7
BA 150 € Chaudronnerie du Roy Louhans : Bey Bernadette – Foyer rural Juif
BA 120 € Ets Borel St Usuge : Desfêtes Nicolas – Foyer rural Juif
BA 100 € Briz Net Auto Louhans : Michaudet Gérard – Basket Louhans
Partie 8
BA 100 € : Meunier Claude – CS Chateaurenaud
2 places Nuits jurassiennes pour Anne Roumanoff : Theveniaux Julien – Radio Bresse
BA 50 € Tacos Gourmet Louhans : Lenglet Bernadette -Etoiles de la Seille
Partie 9
BA 100 € MDA Louhans : Huichard Patricia – Archers louhannais
BA 80 € Sports Experts Louhans : Dard Charline – Atelier chorégraphique de St Germain du Bois
BA 50 € Arcad’Fraicheur Louhans : Nicolas Maryline – Etoiles de la Seille
Partie 10
Carte carburant 200 € : Guichard André – Saillen’arts
Carte carburant 150 € : Gutter Johanna – Sou des écoles Cuiseaux
Carte carburant 100 € : Mugnari Alain – Saillen’arts
Partie 11
Chapon de Bresse : Delorme Julie – Motor Racing St Usuge
Poularde de Bresse : Mathy Bénédicte – Chasse Juif
Poulet de Bresse : Coulon Nathalie – Motor Racing St Usuge
Partie 12
BA 100 € Villaverde Louhans: Danjean Frédéric – Etoiles de la Seille
BA 75 € Bricomarché Louhans : Dubois Annie – Archers louhannais
BA 40 € Barber Louhans : Goga Mouka – CS Chateaurenaud
Partie 13
BA 150 € Bresse Informatique Louhans : Girardot Aude – De l’effort au plaisir – Rancy
BA 75 € Forum Louhans : Jacob Josselin – Basket Louhans
Abonnement 6 mois à l’Indépendant : Vandroux Franck – Club de l’amitié Brennaud
Partie 14
2 entrées au Zénith de Dijon pour Génération Céline : Bopudier Charline – Pompiers Savigny Revt
Forfait 100 € 1055 Lons : Marmont Vincent – Pompiers Savigny en Revt
4 entrées VIP Club Basket Elan Chalon : Moureau Christian – Radio Bresse
Partie 15
BA 150 € Elan Gagnant : Anakin Syram – Sou des écoles Cuiseaux
BA 75 € Elan Gagnant : Doucet Françoise – Comité des fêtes de Montjay
BA 50 € Elan Gagnant : Bruvier Elise – Radio Bresse
Partie 16
Voiture Fiat Panda : Quillon Marie-Laure – Chasse Juif
BA 250 € Domaine de Rymska : Roueff Jean-Claude – AS Sagy
2 entrées avec repas Cabaret Kirrwiller : Pasquier Jean François – Radio Bresse
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine !